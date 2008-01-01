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Поздравляем вас с праздниками и желаем успехов в новом году... читать
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Трейлер (на русском)
Балерина Ballerina, 2016
Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин
Актеры: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер
Тизер-трейлер (на русском)
Балерина Ballerina, 2016
Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин
Актеры: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер
Тизер-трейлер
Балерина Ballerina, 2016
Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин
Актеры: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер
Трейлер (на украинском)
Не стучи дважды Don't Knock Twice, 2016
Режиссер: Карадог В. Джеймс
Актеры: Кэти Сакхофф, Хавьер Боте, Люси Бойнтон
Трейлер (на русском)
Не стучи дважды Don't Knock Twice, 2016
Режиссер: Карадог В. Джеймс
Актеры: Кэти Сакхофф, Хавьер Боте, Люси Бойнтон
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Кассовые сборы / Рекорды
Россия Украина США Мировые
Кассовые сборы в России за 22 - 25 Декабря
Название фильма Сборы Измен.,
%		 Копии Всего,
млн		 Нед.
1
Пассажиры
Passengers
$4,41-1057$4,411
2
Ёлки 5
$2,79-1183$2,791
3
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Rogue One: A Star Wars Story
$1,57↓ 70,5%1112$7,862
4
Призрачная красота
Collateral Beauty
$0,6↓ 58,9%79
(-36)		$2,62
5
Дед Мороз. Битва Магов
$0,41-1019$0,411
Подробная таблица
Россия Украина США Мировые Международные
 
Название фильма Сборы, млн.руб. Сборы, млн.$ Год Недель в прокате
1
Аватар
Avatar
3614,809119,904200954
2
Зверополис
Zootopia
2077,60428,217201617
3
Тайная жизнь домашних животных
The Secret Life of Pets
1992,50831,116201613
4
Миньоны
Minions
1866,43132,608201516
5
Звёздные войны: Пробуждение силы
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens
1862,84124,37920157
Подробная таблица
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