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|№
|Название фильма
|Сборы
|Измен.,
%
|Копии
|Всего,
млн
|Нед.
|1
|$4,41
|-
|1057
|$4,41
|1
|2
|$2,79
|-
|1183
|$2,79
|1
|3
|$1,57
|↓ 70,5%
|1112
|$7,86
|2
|4
|$0,6
|↓ 58,9%
|79
(-36)
|$2,6
|2
|5
|$0,41
|-
|1019
|$0,41
|1
|№
|Название фильма
|Сборы, млн.руб.
|Сборы, млн.$
|Год
|Недель в прокате
|1
|3614,809
|119,904
|2009
|54
|2
|2077,604
|28,217
|2016
|17
|3
|1992,508
|31,116
|2016
|13
|4
|1866,431
|32,608
|2015
|16
|5
|1862,841
|24,379
|2015
|7